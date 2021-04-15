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Генменеджер «Торонто»: «Салават Юлаев» проделал огромную работу по развитию Амирова

Генменеджер «Торонто»: «Салават Юлаев» проделал огромную работу по развитию Амирова
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал переход российского форварда Родиона Амирова в клуб.

«Наш клуб рад официальному подписанию Родиона. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать его в Канаде в ближайшие недели и начать работу с нашим персоналом по развитию игроков в Торонто. Мы также с нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Уфой в его развитии в следующем сезоне. «Салават Юлаев» проделал отличную работу по развитию Родиона как игрока на сегодняшний день, и мы рады очень тесно сотрудничать с ними в течение этого лета и в будущем», – цитирует Дубаса официальный сайт «Торонто».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности "-1". В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл девять игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности "-1".

Также в минувшем сезоне хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге: провёл пять игр в плей-офф и отдал в них три результативные передачи.

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