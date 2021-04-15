ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина

Московский ЦСКА и омский «Авангард» сыграют в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Армейцы завершили регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. В 1/4 финала Западной конференции армейцы обыграли «Спартак» со счётом 4-0 в серии, в полуфинале конференции москвичи переиграли ярославский «Локомотив» – 4-3, а в финале – петербургский СКА – 4-2.

«Авангард» завершил регулярку на втором месте в таблицы Восточной конференции. В четвертьфинале Восточной конференции Кубка Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» – 4-1, в полуфинале – магнитогорский «Металлург» – 4-2, а в финале переиграли «Ак Барс» – 4-3.

Кстати, ЦСКА сыграет в финале плей-офф КХЛ третий сезон подряд. В сезоне-2017/2018 ЦСКА уступил в финале «Ак Барсу» (1-4 в серии), а в сезоне 2018/2019 победил «Авангард» (4-0), впервые в клубной истории став обладателем трофея. Сезон-2019/2020 не был завершён из-за коронавируса.