Крылов: после решающего гола «Авангарда» я вспомнил фильм «Легенда № 17»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал победу омской команды над казанским «Ак Барсом» в финальной серии Восточной конференции КХЛ.



«Отрадно, что мы второй полный сезон доходим до финала. У нас уже есть определённый опыт: он хоть и негативный, но в любом случае многие ребята играли в финале, знают, что это такое. Хорошая игра, мне кажется, очень сложная серия — семь матчей, овертайм… Это войдёт в историю омского хоккея большими, яркими буквами!



После решающего гола я вспомнил фильм «Легенда № 17», когда, если помните, Тарасов гулял во дворе и только на слух определял счёт. И я представил в этот момент Омск, район Нефтов, этот гол… И уверен, что все эти дворы в едином порыве закричали: «Гол!». Представил картину, как Омск радуется этой шайбе.



Судейство? Я знаю, что многие хотели, чтобы мы писали какие-то письма, выступали в СМИ. Но мне казалось, что мы наоборот, должны были оградить команду от этих негативных комментариев: она должна была готовиться к матчам и выигрывать, выгрызать эту серию. Не в моих правилах жаловаться, каждый должен заниматься своим делом: те, кто должен был, писали официальные запросы, тот, кто должен был, встречался и разъяснял нашу позицию. Результат налицо — мы в финале!



Ситуация с Емелиным? В первую очередь, хочется сказать, что с ним произошла трагедия. Она произошла ночью, очень неожиданно для всех, и нужно было время, чтобы вообще разобраться, что происходит с Алексеем. Нам нужно было как можно быстрее перевезти его в Москву, чтобы приступить к лечению. За это время, конечно же, мы не могли ничего комментировать, потому что по большей части мы сами не знали, что с ним происходит. И когда речь идёт о здоровье — вообще любые комментарии могут быть очень чувствительными. Поэтому мы прокомментировали тогда, когда было понятно, что, слава богу, трагедии удалось избежать, и он идёт на поправку», — сказал Крылов в интервью пресс-службе «Авангарда».

«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда» Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.