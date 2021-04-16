Майоров: возникает подозрение, что многих легионеров интересуют в КХЛ только деньги

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дал критическую оценку игре многих легионеров клубов КХЛ в этом сезоне и, в частности, зарубежных хоккеистов «Ак Барса».
«20-летний форвард «Ак Барса» Воронков затмил в плей-офф таких известных легионеров, как Найджел Доус и Стефан Да Коста. Невольно возникает подозрение, что многих легионеров интересуют в КХЛ только деньги. Далеко не все в плей-офф полностью выкладываются.
Не только в «Ак Барсе». Возьмём, к примеру, «Спартак» — шесть легионеров, а что толку? Ударной силой команды они так и не стали. У Никитина в ЦСКА Лайпсик тоже весь сезон то играет, то в запасе сидит. Поэтому и Квартальнов в решающих встречах начал сажать Доуса и Да Косту на лавку — не тянут! Возникает вопрос — зачем такие легионеры вообще нужны?» — приводит слова Майорова «Матч ТВ».
- 16 апреля 2021
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