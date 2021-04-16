Три игры «Колорадо» перенесены после вспышки коронавируса в команде

НХЛ объявила, что игры «Колорадо Эвеланш» против «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз» перенесены из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом в составе команды.



Две игры с «Лос-Анджелес Кингз» должны были состояться этой ночью и 19 апреля, встреча с «Сент-Луис Блюз» — 20 апреля. НХЛ ожидает, что «Колорадо» вернётся на лёд в следующем матче против «Сент-Луиса» — 22 апреля, а за день до него приступит к тренировкам.



Сегодня стало известно, что третий игрок «Колорадо» заразился коронавирусом за последние дни. Одним из заболевших стал голкипер Филипп Грубауэр. Все заражённые были изолированы. «Колорадо» и «Лос-Анджелес Кингз» из-за этого отменили утренние тренировки, но изначально собирались выйти на матч.

В «Колорадо» выявлен ещё один заражённый коронавирусом, команда отменила тренировку