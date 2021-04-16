В «Колорадо» выявлен ещё один заражённый коронавирусом, команда отменила тренировку

«Колорадо Эвеланш» пропустил утреннюю тренировку перед матчем с «Лос-Анджелес Кингз» из-за ещё одного положительного теста на коронавирус в команде.



Кто именно заразился коронавирусом, не уточняется. Клуб «Колорадо» добавил в своём «твиттере», что заражённый изолирован, а тест был сделан вчера. Два дня назад положительный тест сдал голкипер команды Филипп Грубауэр. Тогда «Колорадо» также отменил утреннюю тренировку перед игрой с «Сент-Луисом».

«Лос-Анджелес Кингз» также решил отменить свою тренировку, узнав о положительном тесте у соперника, но команда готовится выйти на игру, сообщил клуб в своём «твиттере».

«Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз» сыграют между собой 17 апреля в 04:00 мск. Хозяева после 43 игр лидируют в НХЛ с 64 очками.