Потапов: мы с Яруллиным друзья, но на льду старались друг другу под кожу залезть

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов поделился ощущениями от финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» и рассказал, как с игроком казанцев Альбертом Яруллиным смотрели друг другу в глаза перед началом седьмого матча.



«Мы с Яруллиным друзья. У нас во время разминки перед седьмым матчем было как на UFC — глаза в глаза, и кто первый рассмеётся, тот и проиграет. Никто не рассмеялся — поэтому и овертайм был. На льду мы старались друг другу под кожу залезть, несмотря на дружбу. На поле — никаких друзей. После матча он уже поздравил, пожелал всего доброго, успеха в финале.



Надо отдать должное «Ак Барсу» — была крутая серия. Просто представьте — семь матчей, овертайм… Победы только на выезде? Так у нас это с «Магнитки» идёт уже. И когда в седьмом матче забили первыми, я подумал: «Ну вроде бы да». А потом — 2:3, и надо выпускать Вилле (Покка). Когда дома проиграли две игры подряд, было очень неприятно, но вышли и сумели отстраниться, повести 3:2. Но потом — опять неприятный проигрыш дома. Казалось бы, вот он, шаг до финала…



Как настроиться на ЦСКА? У нас круто работают доктора, у нас дома семьи и у нас крутые болельщики», — цитирует Потапова «Авангард ТВ».