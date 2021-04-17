«Монреаль» взял реванш у «Калгари» за крупное поражение, у Романова «+2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» встретился с «Калгари Флэймз». Матч прошёл в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.
За «Монреаль» дубль оформил Тайлер Тоффоли. Российский защитник Александр Романов получил 15 минут и 51 секунду игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». За «Калгари» отличился Элиас Линдхольм.
Таким образом, «Монреаль» взял реванш у «Калгари» за крупное поражение в прошлом матче со счётом 1:4.
«Монреаль» одержал вторую победу за три последние три матча. «Калгари» в свою очередь прервал трёхматчевую победную серию.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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