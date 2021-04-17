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«Бостон» вновь обыграл «Айлендерс», Илья Сорокин отразил 25 бросков

«Бостон» вновь обыграл «Айлендерс», Илья Сорокин отразил 25 бросков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» встретился с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч прошёл в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Кёртис Лазар. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил два гола и отразил 25 бросков.

В прошлом матче «Бостон» обыграл «Айлендерс» со счётом 4:1. Команда одержала третью победу подряд. «Айлендерс» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пастрняк (Райлли, Бержерон) – 19:57' (5x5)   2:0 Холл (Крейчи, Кемпфер) – 20:47' (5x5)   3:0 Лазар – 58:48' (en)
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