«Бостон» вновь обыграл «Айлендерс», Илья Сорокин отразил 25 бросков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» встретился с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч прошёл в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Кёртис Лазар. Российский голкипер Илья Сорокин пропустил два гола и отразил 25 бросков.

В прошлом матче «Бостон» обыграл «Айлендерс» со счётом 4:1. Команда одержала третью победу подряд. «Айлендерс» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.