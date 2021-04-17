«Нью-Джерси» забили первый гол голкиперу «Рейнджерс» Шестёркину почти за 200 минут

«Нью-Джерси Дэвилз» забросили первую шайбу российскому голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину впервые за почти 200 минут игрового времени.



Сухая серия российского голкипера прервалась на отметке 152 минуты 37 секунд. Если же говорить о сухой серии в матчах с «Дэвилз», то Игорь совсем чуть-чуть не дотянул до отметки в 200 минут. Игроки «дьяволов» не могли пробить его на протяжении 199 минут и 33 секунд.



На 33-й минуте Майкл Маклауд отличился с передач Натана Бастиана и Пи Кей Суббэна.



Напомним, что после второго периода «Рейнджерс» выигрывают 4:1. В составе хозяев дубль оформил Павел Бучневич, по одной шайбе забросили Райан Строум и Артемий Панарин. У Панарина, кстати, набрано ещё два очка за результативные передачи.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин набрал три очка к первой минуте второго периода