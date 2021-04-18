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«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Зак Паризе, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Капризов за 19.08 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Сан-Хосе» голы забили Брент Бёрнс и Йоэль Келльман. Российский защитник Николай Кныжов за 17.10 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

«Уайлд» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 20 и 22 апреля «Миннесота» проведёт на выезде с «Аризоной Койотс», а «Сан-Хосе» в эти же даты в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Бёрнс (Балцерс, Гертл) – 12:02' (5x5)   1:1 Цуккарелло (Юханссон, Хартман) – 14:35' (5x5)   2:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Фолиньо) – 15:11' (5x5)   3:1 Паризе (Бродин, Бонино) – 15:47' (5x5)   4:1 Капризов (Цуккарелло) – 21:14' (5x5)   5:1 Штурм (Суси) – 39:11' (5x5)   5:2 Келльман (Лабанк, Донато) – 57:45' (5x5)
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