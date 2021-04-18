«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Зак Паризе, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Капризов за 19.08 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Сан-Хосе» голы забили Брент Бёрнс и Йоэль Келльман. Российский защитник Николай Кныжов за 17.10 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

«Уайлд» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 20 и 22 апреля «Миннесота» проведёт на выезде с «Аризоной Койотс», а «Сан-Хосе» в эти же даты в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс».