«Даллас» разгромил «Коламбус», у Гурьянова два очка, у Гаврикова шайба

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейми Бенн, Денис Гурьянов, Джо Павелски, Йон Клингберг и Эса Линделль. Нападающий Гурьянов за 16.04 на площадке кроме гола записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+2». Голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.

За «Коламбус» единственный гол забил Владислав Гавриков. Российский защитник за 19.56 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2». Форвард Михаил Григоренко за 13.16 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».

В следующих матчах 20 и 21 апреля «Даллас» примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» в эти же даты сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз».