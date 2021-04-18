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«Даллас» разгромил «Коламбус», у Гурьянова два очка, у Гаврикова шайба

«Даллас» разгромил «Коламбус», у Гурьянова два очка, у Гаврикова шайба
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейми Бенн, Денис Гурьянов, Джо Павелски, Йон Клингберг и Эса Линделль. Нападающий Гурьянов за 16.04 на площадке кроме гола записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+2». Голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.

За «Коламбус» единственный гол забил Владислав Гавриков. Российский защитник за 19.56 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2». Форвард Михаил Григоренко за 13.16 на площадке один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».

В следующих матчах 20 и 21 апреля «Даллас» примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» в эти же даты сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Гавриков (Бьёркстранд, Аткинсон) – 06:06' (5x5)   1:1 Бенн (Клингберг, Гурьянов) – 12:35' (5x5)   2:1 Гурьянов (Бенн) – 30:10' (5x5)   3:1 Павелски (Робертсон, Линделль) – 33:14' (5x5)   4:1 Клингберг (Робертсон, Хинц) – 33:34' (5x5)   5:1 Линделль (Хинц, Павелски) – 36:40' (5x5)
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