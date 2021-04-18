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Кирилл Капризов повторил рекорд новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ

Кирилл Капризов повторил рекорд новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Зак Паризе, Кирилл Капризов и Нико Штурм. Капризов за 19.08 на площадке три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

В активе Капризова стало 36 (17+19) очков в 43 матчах регулярки, что является повторением рекорда новичков «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард повторил достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий набрал 36 (18+18) очков, приняв участие в 71 встрече. До конца регулярки «дикарям» осталось сыграть 13 матчей.

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