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33% читателей «Чемпионата» удивлены отсутствием Кадейкина в составе сборной России

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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33% читателей «Чемпионата» удивлены отсутствием Кадейкина в составе сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

15 апреля штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на матчи Еврочелленджа с командой Беларуси, которые пройдут в Москве на «ВТБ Арене» 23 и 24 апреля.

«Чемпионат» подвёл итоги опроса «Кого из игроков не хватает в составе сборной России?».

33% читателей «Чемпионата» оказались удивлены отсутствием нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина в составе сборной России.

Ещё 19% считают, что необходимо было взять форварда ярославского «Локомотива» Владимира Ткачёва. 14% уверены, что на данный момент в сборной России собраны все сильнейшие игроки.

По 12% голосов получили нападающие СКА Владимир Ткачёв и магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин. Каждый 10-й читатель удивлён, что не был вызван другой форвард «Магнитки», Сергей Плотников.

Кого из игроков не хватает в составе сборной России?
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