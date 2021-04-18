33% читателей «Чемпионата» удивлены отсутствием Кадейкина в составе сборной России

15 апреля штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на матчи Еврочелленджа с командой Беларуси, которые пройдут в Москве на «ВТБ Арене» 23 и 24 апреля.
«Чемпионат» подвёл итоги опроса «Кого из игроков не хватает в составе сборной России?».
33% читателей «Чемпионата» оказались удивлены отсутствием нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина в составе сборной России.
Ещё 19% считают, что необходимо было взять форварда ярославского «Локомотива» Владимира Ткачёва. 14% уверены, что на данный момент в сборной России собраны все сильнейшие игроки.
По 12% голосов получили нападающие СКА Владимир Ткачёв и магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин. Каждый 10-й читатель удивлён, что не был вызван другой форвард «Магнитки», Сергей Плотников.
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