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Тренерский штаб юниорской сборной России объявил состав на ЮЧМ-2021

Тренерский штаб юниорской сборной России объявил состав на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Стал известен состав юниорской сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021. Состав был опубликован пресс-службой Федерации хоккея России.

Календарь и состав групп ЮЧМ

Вратари: Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все — СКА).

Защитники: Александр Фигурин (оба — «Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артём Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все — «Динамо» М).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург» Мг), Матвей Петров («Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков («Лада»).

19 апреля сборная России U18 отправится в США, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 27 апреля команда откроет чемпионат мира матчем против сверстников из США.

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