США разрешили въезд капитану юниорской сборной России на ЮЧМ-2021
Капитан юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко сыграет на ЮЧМ-2021, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
«ФХР провела консультации с Международной федерацией хоккея, USA Hockey и Олимпийским и Паралимпийским комитетом США. Результатом слаженной работы организаций стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в престижном турнире.
ФХР благодарит международных партнёров за своевременное содействие в вопросах взаимодействия с государственными органами США», — гласит сообщение пресс-службы Федерации хоккея России.
Юниорский чемпионат мира — 2021 пройдёт во Фриско и Плэйно (Техас, США) с 26 апреля по 6 мая.
ИИХФ проверит информацию о запрете въезда в США для Ивана Мирошниченко
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