США разрешили въезд капитану юниорской сборной России на ЮЧМ-2021

Капитан юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко сыграет на ЮЧМ-2021, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



«ФХР провела консультации с Международной федерацией хоккея, USA Hockey и Олимпийским и Паралимпийским комитетом США. Результатом слаженной работы организаций стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в престижном турнире.



ФХР благодарит международных партнёров за своевременное содействие в вопросах взаимодействия с государственными органами США», — гласит сообщение пресс-службы Федерации хоккея России.



Юниорский чемпионат мира — 2021 пройдёт во Фриско и Плэйно (Техас, США) с 26 апреля по 6 мая.

ИИХФ проверит информацию о запрете въезда в США для Ивана Мирошниченко