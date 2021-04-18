Кенневилль: Бобровский совершил победный сейв в матче с «Тампой»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мыслями об игре российского голкипера Сергея Бобровского в матче с «Тампой». Бобровский отразил 28 бросков из 31, а за четыре минуты до конца встречи спас ворота «Пантерз» после выхода Брейдена Пойнта один на один.
«Это был важнейший сейв, победное спасение. Игра находилась в решающей стадии, мы упустили игрока, и шайба оказалась у него на клюшке. Он совершил отличное обманное движение, но Боб сделал невероятный сейв.
Это было очень важное для нас спасение, и вы могли это заметить по нашей скамейке запасных. На мой взгляд, после этого момента мы стали играть с большей ответственностью», — приводит слова Кенневилля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой «Флориды» со счётом 5:3.
- 18 апреля 2021
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