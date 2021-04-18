Чинахов — о заброшенной шайбе: да обычный гол. Мне накатили, я просто бросил и попал

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов прокомментировал итоги первого матча финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА (4:1).
«Плотная игра, сопернику спасибо за неё. Не скажу, что у меня всё сегодня получалось, но большая часть. Дай бог, чтобы так шло и дальше. Мой гол? Да обычный гол, мне накатили, я просто бросил и попал. Наверное, добавил эмоций нам молодёжный чемпионат мира, поэтому молодёжь здорово играет в этом плей-офф.
Конечно, мы разбирали игру ЦСКА, были полностью к ней готовы. Где брал силы на восстановление после Казани? Дома в бане», — передаёт слова Чинахова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Встреча завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу омской команды. В составе победителей отличились Егор Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше и Илья Каблуков. В составе армейцев заброшенной шайбой отметился Андрей Локтионов.
Таким образом, «Авангард» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится 20 апреля в Москве.
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