Шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА! «Авангард» начал финал КХЛ с уверенной победы

Омск выдержал стартовый натиск армейцев, а затем не оставил им ни шанса на успех.

Главная серия сезона КХЛ — 2020/2021 стартовала 18 апреля на льду «ЦСКА-Арены». Хозяева имели больше времени на подготовку к финалу, чем «Авангард», который ещё пару дней назад отмечал в Казани сумасшедшую победу над «Ак Барсом», и следовало ожидать, что подопечные Игоря Никитина будут гораздо активнее в начале встречи.

В «Авангард» опять почти не верят — прошлый раунд ничему не научил? Прогнозы на финал КХЛ «Предсказамус» фиксирует, что ЦСКА — однозначный фаворит главной серии сезона.

Так и вышло, хотя нельзя не отметить, что «Авангард» едва не забил в первой же атаке: Хохлачёв зашёл в чужую зону с левого фланга, выложил пас под бросок Толчинскому, но бывший армеец Юханссона не переиграл. Однако уже в следующей атаке остро ответил ЦСКА, затем красно-синие заработали большинство, и с этого момента начался отрезок полного доминирования хозяев.

ЦСКА мощно катил, выигрывал почти все единоборства и ежеминутно нагружал Шимона Грубеца опаснейшими бросками. Больше всех выделялись скоростной и техничный Лайпсик и пробивной Соркин, не раз на ударную позицию выходили Мамин и Гилмор. «Авангард» отбивался без паники, однако до чешского голкипера «ястребов» долетало немало шайб, и он, безусловно, стал главным героем омичей в первом периоде.

Пробить Грубеца в стартовой трети матча ЦСКА так и не смог, «Авангард» пережил это давление, а под занавес отрезка неожиданно открыл счёт в матче. В первой же нормальной позиционной атаке омичей Каски и Чистяков вывели на бросок Чинахова, и молодой омский форвард шикарно разрядил свою «пушку» с правого фланга. Юханссон был пойман на противоходе и не имел ни одного шанса выручить ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

«Авангард» повёл, и это обстоятельство ощутимо успокоило гостей. Они не дали ЦСКА быстро отыграться, да и сами могли рассчитывать на ещё одну голевую атаку.

Второй период начался так же, как и первый: ЦСКА завладел инициативой, сразу же создал напряжение в чужой зоне, заработал большинство. Но вторая попытка реализации лишнего у красно-синих совсем не получилась. Они не создали ни одного опасного момента да ещё и чуть не пропустили от Семёнова в контратаке — омского форварда подвёл неудобный пас в коньки от партнёра.

В этот раз «Авангарду» гораздо быстрее удалось отодвинуть игру от своих ворот. И не только отодвинуть, но и попытаться навязать ЦСКА свой хоккей. У форвардов «ястребов» появилось больше пространства, они гораздо чаще стали владеть шайбой и осаждать ворота Юханссона. Так что второй омский гол вполне себе вытекал из логики матча: в очередной позиционной атаке Толчинский с Семёновым довели шайбу до Готовца, а тот удачно зарядил из левого круга вбрасывания! Юханссон из-за трафика на пятачке не видел вообще ничего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

ЦСКА после этого гола как будто расстроился, поник и едва не пропустил третий гол от Зернова, но шведский голкипер армейцев оставил свою команду в игре. Остаток периода «Авангард» проводил с позиции силы, но самая концовка отрезка всё же осталась за хозяевами. Их разбудил возникший на ровном месте момент у Мамина: Максим воспользовался тем, что Грубец потерял шайбу из вида, и бросал с пятачка уже в пустые ворота, но Шарипзянов в последний момент успел подставить клюшку. В оставшиеся несколько минут до сирены ЦСКА, разозлённый на самих себя и фортуну, буквально смял «ястребов» фирменным давлением, но «Авангард» вытерпел и ушёл на перерыв при комфортном счёте.

Но уже в самом начале третьего периода армейцы отыграли-таки одну шайбу. Безобидный вход в зону от ЦСКА в исполнении одинокого Андрея Локтионова обернулся неаккуратными действиями Покки, который упустил форварда москвичей себе за спину, и тот смог разобраться с Грубецем в ближнем бою.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Авангард» очень правильно отреагировал на пропущенный гол, и незамедлительно создал три подряд опасных момента у ворот Юханссона. Швед сыграл надёжно. Ещё через пару минут «ястребы» всё-таки забросили третью шайбу, но за секунду до того, как снаряд пересёк ленточку, «рамка» была сдвинута со своего места Толчинским. Арбитры даже не стали просматривать момент, всё было очевидно.

У своих же ворот «ястребы» вообще ничего не позволяли создать сопернику. ЦСКА, кстати, тоже особо не форсировал события, и это было несколько удивительно. В результате дело дошло до первого в матче удаления армейцев на экваторе периода (нарушение численного состава), и «Авангарду» потребовалось чуть более 10 секунд, чтобы разыграть шедевральную комбинацию. Толчинский отдал на пятачок Найту, тот одними кистями сделал перевод на Буше, и американец «расстрелял» пустой угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

Этот шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА. Армейцы и так сегодня не были похожи на команду, способную на подвиг, а гандикап в две шайбы против такого «Авангарда» выглядел как приговор.

Перевести игру в чужую зону хозяева площадки смогли только за четыре минуты до конца основного времени, когда Игорь Никитин решился на замену голкипера шестым полевым, но достаточно быстро это привело к четвёртому голу «Авангарда» — Илья Каблуков поразил пустые ворота.

4:1! «Авангард» начинает с победы в финале КХЛ. «Ястребы» провели шикарный матч, а вот про ЦСКА такого сказать никак нельзя. Но это лишь начало серии, и нет сомнений, что Игорь Никитин постарается что-то придумать. Что именно? Узнаем уже послезавтра.