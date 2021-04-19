Источник: «Салават» предлагает Кагарлицкому контракт на 2 года и 120 млн рублей

«Салават Юлаев» проявляет интерес к форварду «Динамо» Дмитрию Кагарлицкому, сообщает Горобзор.ру.



Стороны пока не согласовали контракт из-за финансового вопроса.



По данным издания, клуб предлагает Кагарлицкому соглашение на два года с зарплатой 60 млн рублей за сезон.



Срок контракта игрока с «Динамо» истекает 30 апреля.

Ранее появилась информация о том, что нападающий московского «Динамо» выйдет на рынок свободных агентов.



Отмечалось, что новый главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов отказался от услуг хоккеиста, и теперь нападающий продолжит карьеру в новом клубе. В качестве потенциальной замены Кагарлицкому бело-голубые рассматривают вариант с форвардом «Ак Барса» Станиславом Галиевым, который становится неограниченно свободным агентом.