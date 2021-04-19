Тимо Майер: для нас честь — играть в «Сан-Хосе» вместе с Марло

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер прокомментировал достижение форварда Патрика Марло, который повторил рекорд Горди Хоу по количеству сыгранных матчей (1767).

«Находясь рядом с Пэтти, испытываешь невероятные ощущения, видя, как он работает. Эта работа помогла ему побить этот рекорд. Это огромное достижение. Мы все гордимся им, для нас честь — быть с ним в одной команде, быть свидетелями такого рекорда», – цитирует Майера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что следующий матч станет для Патрика Марло 1768-м в НХЛ – канадец выйдет на первое место по количеству матчей в лиге.

Ближайшая встреча «Шаркс» состоится 20 апреля с «Вегас Голден Найтс» в 5:00 мск.

В текущем сезоне Марло провёл 44 матча и набрал восемь очков за результативность: забросил четыре шайбы и отдал столько же передач.