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Андрей Свечников забил Андрею Василевскому в матче «Тампа» — «Каролина»

Андрей Свечников забил Андрею Василевскому в матче «Тампа» — «Каролина»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Каролину» забросил российский нападающий Андрей Свечников. Отметим, ворота «Тампы» защищает российский голкипер Андрей Василевский. Для Свечникова этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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