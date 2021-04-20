Андрей Свечников забил Андрею Василевскому в матче «Тампа» — «Каролина»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Каролину» забросил российский нападающий Андрей Свечников. Отметим, ворота «Тампы» защищает российский голкипер Андрей Василевский. Для Свечникова этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 20 апреля 2021
-
03:36
-
02:47
- 19 апреля 2021
-
23:39
-
23:06
-
22:56
-
22:15
-
22:10
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:41
-
19:51
-
19:35
-
19:20
-
18:58
-
18:20
-
18:11
-
16:45
-
16:36
-
16:33
-
16:20
-
15:57
-
15:40
-
15:16
-
14:45
-
14:12
-
13:45
-
13:19
-
12:33
-
12:32
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
11:00