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33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус», у Гусева «-1»

33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус», у Гусева «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Фрэнк Ватрано (дважды), Сэм Беннетт, Радко Гудас и. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска. Нападающий Никита Гусев получил 19 минут и 36 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». За «Коламбус» забивали Оливер Бьёркстранд и Зак Далпе.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 апреля 2021, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ватрано – 11:40' (5x5)   2:0 Беннетт (Юбердо, Дюклер) – 20:59' (5x5)   2:1 Бьёркстранд (Аткинсон, Джонс) – 33:22' (5x5)   3:1 Гудас (Дюклер, Форслинг) – 34:03' (5x5)   3:2 Далпе (Робинсон, Пик) – 48:01' (5x5)   4:2 Ватрано (Веннберг, Хёрнквист) – 58:38' (en)
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