33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус», у Гусева «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Фрэнк Ватрано (дважды), Сэм Беннетт, Радко Гудас и. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска. Нападающий Никита Гусев получил 19 минут и 36 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». За «Коламбус» забивали Оливер Бьёркстранд и Зак Далпе.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.