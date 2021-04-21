32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей забивали Нино Нидеррайтер, Джордан Стаал, Стивен Лоренц и Джордан Мартинук. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Единственный гол за «Тампу» забил Брейден Пойнт. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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