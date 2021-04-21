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32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной»

32 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Нино Нидеррайтер, Джордан Стаал, Стивен Лоренц и Джордан Мартинук. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Единственный гол за «Тампу» забил Брейден Пойнт. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Трочек, Нечас) – 27:48' (5x5)   0:2 Стаал (Хэмилтон, Нидеррайтер) – 28:13' (5x5)   0:3 Лоренц (Гики, Пакетт) – 36:45' (5x5)   1:3 Пойнт (Палат, Макдона) – 37:03' (5x5)   1:4 Мартинук (Ахо, Фаст) – 59:57' (en)
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