«Питтсбург» в матче с 13 голами обыграл «Нью-Джерси»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.
В составе победителей отличились Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Дюмулен, Джефф Картер, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Сидни Кросби. За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир, Егор Шарангович, Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.
В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:0.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Мэтисон (Сеси, Макканн) – 03:49' (5x5) 2:0 Раст (Кросби, Гюнцель) – 08:04' (5x5) 3:0 Дюмулен (Джерри) – 08:49' (5x5) 4:0 Картер (Макканн, Летанг) – 17:56' (5x5) 5:0 Блюгерс (Родригес, Астон-Риз) – 21:12' (5x5) 6:0 Родригес (Цукер, Марино) – 35:18' (5x4) 6:1 Хишир (Меркли, Батчер) – 40:41' (5x4) 6:2 Шарангович – 45:14' (4x5) 6:3 Бастиан (Батчер, Вуд) – 48:48' (5x5) 7:3 Кросби (Гюнцель, Раст) – 51:15' (5x5) 7:4 Хьюз (Шарангович, Куокканен) – 52:52' (5x5) 7:5 Фут (Меркли, Сиверсон) – 53:56' (5x5) 7:6 Юнссон (Вуд, Батчер) – 59:19' (6x5)
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