Дрегер: убедить хоккеистов играть за сборную Канады на ЧМ-2021 будет непросто

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер отметил трудности, с которыми придётся столкнуться сборной Канады при подготовке к чемпионату мира по хоккею 2021 года в Риге.
«В условиях продолжающейся пандемии сборной Канады будет крайне непросто укомплектовать команду на ЧМ-2021. Трудно будет убедить хоккеистов играть за сборную на турнире, который проходит в Европе, поэтому состав будет молодым», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.
По мнению Дрегера, в список ближайших кандидатов на попадание в сборную Канады на ЧМ-2021 входят: в. Картер Харт («Филадельфия»), в. Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), з. Томас Шабо («Оттава»), з. Тай Смит («Нью-Джерси»), н. Бо Хорват («Ванкувер»), н. Диллон Дюбе («Калгари»), н. Эндрю Манджапане («Калгари»), н. Габриэль Виларди, н. Джарет Андерсон-Долан (оба — «Лос-Анджелес»), н. Дилан Козенс («Баффало»).
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