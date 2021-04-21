Вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Тракторе»
Как стало известно «Чемпионату», вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в «Тракторе». У сторон уже есть договорённость о подписании соглашения.
Ранее в московском «Динамо» объявили, что не будут продлевать контракт с 29-летним голкипером. Также информацию о возвращении вратаря в родной для него «Ак Барс» опроверг генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.
Отметим, что действующие контракты на следующий сезон есть у двух других вратарей челябинцев – чеха Романа Вилла и россиянина Ивана Федотова.
В этом сезоне Гарипов сыграл 14 игр за «Авангард», пропустив 28 шайб, и 7 игр – за «Динамо», пропустив в них 18 голов. В плей-офф в составе москвичей Гарипов не появлялся.
Эмиль Гарипов не вернётся в «Ак Барс»
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