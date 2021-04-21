Эмиль Гарипов не вернётся в «Ак Барс»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб голкипера Эмиля Гарипова.



«По Гарипову велась работа, но, насколько я знаю, у него есть договорённость с другой командой. У нас был разговор с ним и его агентом, но они приняли решение, что следующий сезон Эмиль проведёт в другой команде, а не у нас», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Гарипов — воспитанник «Ак Барса» и уроженец Казани, завоевал с командой Кубок Гагарина сезона-2017/2018. Перед сезоном-2019/2020 ушёл в «Авангард», с прошлого года играет за московское «Динамо». В этом сезоне Гарипов сыграл 14 игр за «Авангард», пропустив 28 шайб, и 7 игр – за «Динамо», пропустив в них 18 голов. В плей-офф в составе москвичей Гарипов не появлялся.