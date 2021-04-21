Стало известно, кто из хоккеистов НХЛ может сыграть за сборную России на ЧМ-2021
Стало известно, кто из хоккеистов Национальной хоккейной лиги может сыграть за сборную России на ЧМ-2021, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что в приоритете у штаба национальной команды три защитника и два нападающих. Это игроки обороны Никита Зайцев, Артём Зуб (оба — «Оттава Сенаторз») и Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), а также форвард Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс») и Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»).
Отмечается, что в сборной будет вратарь из Национальной хоккейной лиги. Фамилия пока что не уточняется.
Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.
Ранее стало известно, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Каких игроков НХЛ ждать и почему не приедет Панарин. Сборная России перед ЧМ
Штаб команды уже определился с пятью кандидатами из Северной Америки.
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