Стало известно, кто из хоккеистов НХЛ может сыграть за сборную России на ЧМ-2021

Стало известно, кто из хоккеистов Национальной хоккейной лиги может сыграть за сборную России на ЧМ-2021, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что в приоритете у штаба национальной команды три защитника и два нападающих. Это игроки обороны Никита Зайцев, Артём Зуб (оба — «Оттава Сенаторз») и Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), а также форвард Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс») и Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»).



Отмечается, что в сборной будет вратарь из Национальной хоккейной лиги. Фамилия пока что не уточняется.



Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее стало известно, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Риге.