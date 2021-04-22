Буше: «Авангарду» ничего не мешает побеждать дома. Мы обдумаем матч и будем исправляться

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал поражение от ЦСКА в третьем финальном матче Кубка Гагарина (1:2).

«Плотный матч, обе команды хорошо действовали, но ЦСКА забил на одну шайбу больше. Думаю, что нам нужно посмотреть видео, какие-то моменты подтянуть. В целом мы провели хороший матч, у нас были моменты, но мы не смогли их довести до гола. Такое бывает, что в матчах есть моменты, но шайба не идёт в ворота. Мы обдумаем это и будем исправляться. Нам ничего не мешает побеждать дома. Просто мы встречаемся с сильными соперниками. Нам надо настроиться на следующий матч, чтобы завоевать домашнюю победу», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, что после трёх матчей в серии ведут армейцы – 2-1. Следующая встреча состоится 24 апреля в Балашихе. Начало в 17:00 мск.