Канарейкин: у «Авангарда» совершенно не работало большинство! Лидеры должны вытаскивать

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о третьей финальной встрече Кубка Гагарина, где ЦСКА обыграл «Авангард» со счётом 2:1.
«Игра была равная. Да, ЦСКА реализовал свой момент. У «Авангарда» совершенно не работало большинство! Выиграть матч, не реализовывая столько большинства, невозможно. Эта третья игра в серии, команды адаптированы друг к другу, знают, как контролировать линии, передачи, плюс было много блокированных бросков. Что-то надо придумать! Должно быть исполнительское мастерство, лидеры должны вытаскивать эти моменты. Но все понимают: борьба впереди.
Что касается Попова, то я очень порадовался его передаче. В контактном хоккее, когда шайбу много продвигают вперёд вертикально, такие ходы подчёркивает мастерство людей поигравших, людей с большой карьерой. Попов – исполнитель, показывает пример молодым.
Как спастись «Авангарду»? Серия совершенно равная, совершенно точно нет ни у кого преимущества. Мало кто возьмётся назвать победителя. Карты и козыри уже открыты. Резерв? Сошников не попадает, Семёнов сегодня вывалился из игры. Это боевые единицы, они должны прибавлять.
Я не думаю, что Хартли занервничает. У него достаточно опыта, чтобы держать себя в руках. За плечами большой плей-офф, что нервничать?» – сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 апреля 2021
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