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Покер Врана помог «Детройту» разгромить «Даллас», Худобина заменили после первого периода

Покер Врана помог «Детройту» разгромить «Даллас», Худобина заменили после первого периода
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей покер оформил Якуб Врана и ещё по разу отличились Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье. Нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников очков в этой встрече не набрали. За «Даллас» забивали Радек Факса, Джо Павелски и российский нападающий Денис Гурьянов. Российского голкипера Антона Худобина заменили после первого периода, он пропустил три гола.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Врана (Задина) – 09:50' (5x5)   2:0 Гленденинг (Стаал, Эрни) – 15:35' (5x5)   3:0 Паник (Ганье) – 19:49' (5x5)   3:1 Факса (Керо, Линделль) – 22:07' (5x4)   4:1 Врана (Декайзер, Линдстрём) – 26:50' (5x5)   4:2 Павелски (Клингберг, Хинц) – 32:46' (5x5)   5:2 Врана – 50:09' (5x5)   5:3 Гурьянов (Робертсон, Керо) – 53:29' (5x4)   6:3 Врана (Декайзер, Задина) – 55:48' (5x5)   7:3 Ганье (Линдстрём) – 58:47' (en)
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