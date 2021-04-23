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Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Колорадо»

Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Андре Бураковски и по голу в свой актив записали Брэндон Саад и Пьер-Эдуар Белльмар. Российский нападающий Валерий Ничушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+2». В составе «Сент-Луиса» дублем отличился Джейден Шварц. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Иван Барбашёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шварц (Бозак, Данн) – 03:18' (5x4)   1:1 Саад (Джост) – 19:28' (5x5)   1:2 Бураковски (Макар, Маккиннон) – 26:45' (5x4)   1:3 Бураковски (Ландеског, Маккиннон) – 51:29' (5x5)   2:3 Шварц (Бозак, Тарасенко) – 53:43' (5x5)   2:4 Белльмар (Ландеског, Маккиннон) – 58:29' (en)
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