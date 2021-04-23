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Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Андре Бураковски и по голу в свой актив записали Брэндон Саад и Пьер-Эдуар Белльмар. Российский нападающий Валерий Ничушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+2». В составе «Сент-Луиса» дублем отличился Джейден Шварц. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Иван Барбашёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.