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Александр Овечкин получил травму в конце третьего периода матча с «Айлендерс»

Александр Овечкин получил травму в конце третьего периода матча с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0. Победный бросок на счету российского нападающего Евгений Кузнецова.

Российский нападающий Александр Овечкин получил повреждение в конце третьего периода и больше на лёд не выходил.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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