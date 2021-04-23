Стал известен момент, когда Овечкин получил травму в матче с «Айлендерс»

Стал известен момент, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся. Встреча закончилась победой «Вашингтона» после буллитов (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Видео момента можно посмотреть здесь в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» (63) – третье.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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