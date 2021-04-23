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Иванцов: юниорская сборная России — сплочённая, сильная команда, которая готова побеждать

Иванцов: юниорская сборная России — сплочённая, сильная команда, которая готова побеждать
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Нападающий юниорской сборной России Илья Иванцов поделился мнением о предстоящем турнире.

«Провели хорошую работу, у нас были достаточно тяжёлые тренировки. Отработали и большинство, и меньшинство, и игру в равных составах. Думаю, что на турнире у нас всё должно быть хорошо.

Мы практически весь сезон жили на сборах в подобных условиях, живём и сейчас в Новогорске, поэтому ничего непривычного «пузырь» не несёт. Я взял с собой пару книг — «Три товарища» Ремарка и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. И сделал ещё подборку фильмов, чтобы смотреть в свободное время.

Нашу сборную в нескольких словах могу описать как сплочённую, сильную и готовую побеждать. Волнения и мандража нет, все ребята в своих командах сейчас на ведущих ролях, да и готовились к турниру достаточно давно, ещё с тех пор, как впервые собрались в сборной U16.

Благодарен тренерам, что доверили мне быть ассистентом капитана, мы вместе с Никитой Чибриковым и Сашей Фигуриным будем оправдывать кредит доверия», – цитирует Иванцова официальный сайт ФХР.

Календарь и состав групп ЮЧМ-2021
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