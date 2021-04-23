Иванцов: юниорская сборная России — сплочённая, сильная команда, которая готова побеждать

Нападающий юниорской сборной России Илья Иванцов поделился мнением о предстоящем турнире.
«Провели хорошую работу, у нас были достаточно тяжёлые тренировки. Отработали и большинство, и меньшинство, и игру в равных составах. Думаю, что на турнире у нас всё должно быть хорошо.
Мы практически весь сезон жили на сборах в подобных условиях, живём и сейчас в Новогорске, поэтому ничего непривычного «пузырь» не несёт. Я взял с собой пару книг — «Три товарища» Ремарка и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. И сделал ещё подборку фильмов, чтобы смотреть в свободное время.
Нашу сборную в нескольких словах могу описать как сплочённую, сильную и готовую побеждать. Волнения и мандража нет, все ребята в своих командах сейчас на ведущих ролях, да и готовились к турниру достаточно давно, ещё с тех пор, как впервые собрались в сборной U16.
Благодарен тренерам, что доверили мне быть ассистентом капитана, мы вместе с Никитой Чибриковым и Сашей Фигуриным будем оправдывать кредит доверия», – цитирует Иванцова официальный сайт ФХР.
- 23 апреля 2021
-
14:49
-
14:44
-
14:26
-
14:16
-
13:52
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:56
-
12:11
-
12:04
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:11
-
08:49
-
08:37
-
07:44
-
07:39
-
07:18
-
07:11
-
06:58
-
06:35
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
06:00
-
05:45