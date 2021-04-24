Хара: говорили, что с таким ростом у меня ничего не получится. Это было хорошей мотивацией

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара станет пятым защитником в истории НХЛ, сыгравшим в регулярных чемпионатах лиги 1600 матчей. Это произойдёт в ночь с субботы на воскресенье в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Подобные достижения всегда приятны, но они представляют собой всего лишь краткий миг, когда радуешься и празднуешь это достижение. С другой стороны, нужно очень много времени, чтобы добиться такого результата. Для этого нужны годы, дни, которые приходится проводить вдали от семьи. Но я всегда получал удовольствие от этого процесса.
С самого начала мне говорили, что с такими данными (Хара является самым высоким хоккеистом за всю историю НХЛ. — Прим. «Чемпионата») у меня ничего не получится. Многие команды от меня отказывались, но для меня это служило очень хорошей мотивацией.
У меня всегда была цель и понимание перспективы в отношении того, что я могу дать команде. Я выкладываюсь в каждом матче, стараюсь быть профессионалом, делаю всё, чтобы помочь партнёрам и команде. Эта цель не изменилась, мы ещё не закончили. Нам ещё многое предстоит сделать.
Как долго хочу играть? Посмотрим, как сложится ситуация после нынешнего сезона», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ на русском языке.
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