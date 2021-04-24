Бонино: конечно, я предвзят, но думаю, что Капризов заберёт «Колдер» в этом сезоне

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Бонино прокомментировал выступление российского нападающего команды Кирилла Капризова.
«Конечно, я предвзят, но думаю, что он заберёт «Колдер» в этом сезоне. Всем понятно, что этот парень каждый матч очень опасен. Он представляет угрозу для ворот соперника, как только выходит на лёд. Его голы просто удивительны! А кроме того, с ним очень весело», — сказал Бонино после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2. Капризов забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.
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