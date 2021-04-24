Петров: Зарипов подлечит болячки и покажет результат лучше, чем в последние два-три года

Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров поделился мнением о нападающем Данисе Зарипове. Ранее генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что клуб ведёт переговоры о новом контракте с 40-летним нападающим.



«Какую роль Зарипов выполнял в этом сезоне? У него была травма, которая помешала ему сыграть столько, сколько он хотел. Это Человек с большой буквы, его все очень уважают и ценят. Он полезен на льду, и даже когда он не играет, то может зайти в раздевалку и что-то сказать или подсказать. Ребята вдохновляются его словами.



Всем бы иметь таких людей в команде, которые столько всего видели и выигрывали. Одно его присутствие в раздевалке уже помогает ребятам. Он большой молодец, и, надеюсь, в следующем году мы с ним будем играть вместе.

Много ли он помогает молодёжи? Он всем помогает. И мне может что-то сказать. Может, кто-то что-то неправильно делает, тогда он подскажет. В этом плане у нас в команде всегда царила хорошая атмосфера, все друг к другу прислушиваются, мы как одно целое. Не скажу, что кто-то тянул на себя одеяло, такого не было. Мы все отвечаем за результат, и так принято, что ты можешь кому-то что-то сказать, выразить своё мнение.



Это раньше, лет пять назад, если что-то скажешь кому-то, человек мог обидеться. А сейчас все всё прекрасно понимают и спокойно к этому относятся.



Думаю, Данис подлечит свои болячки и покажет даже лучший результат, чем в последние два-три года. Реально, он очень полезен. Для «Ак Барса» этот игрок очень многое сделал, и клуб для него тоже. Думаю, они найдут общее решение. В следующем сезоне он ещё всем покажет», — приводит слова Петрова Sport24.