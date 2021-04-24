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Слепышев: что у ЦСКА пошло не так после 2:0? По-моему, ответ очевиден

Слепышев: что у ЦСКА пошло не так после 2:0? По-моему, ответ очевиден
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал матч против омского «Авангарда», в котором армейцы сравняли счёт за секунду до конца третьего периода, но проиграли в овертайме, пропустив в большинстве.

«Что пошло не так после 2:0? По-моему, ответ очевиден. Это удаления. Игра проиграна из-за большого количества удалений», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сумме армейцам за игру выписали 60 минут штрафа. Два удаления до конца встречи получили форварды Андрей Локтионов и Максим Шалунов, а сам Слепышев получил 2+2 за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Счёт в серии после сегодняшней встречи стал равным — 2-2. Пятая игра состоится 26 апреля на стадионе «ЦСКА-Арена».

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме
Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».
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