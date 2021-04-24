«Донбасс» в восьмой раз стал чемпионом Украины

ХК «Донбасс» стал победителем Украинской хоккейной лиги, победив в финальной серии киевский «Сокол» 4-0.



В четвёртом матче «Донбасс» проигрывал по ходу встречи 0:2 и 2:3, но сравнял счёт на 57-й минуте, а в овертайме титул команде принёс точный бросок Николая Казаковцева. Дончане выиграли регулярный чемпионат, в котором выступали восемь команд, а в полуфинальной серии команда переиграла херсонский «Днепр» 4-1.



«Донбасс» стал чемпионом Украины в восьмой раз в своей истории. До этого дончане завоёвывали золотые медали в сезонах 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/2017, 2017/18, 2018/19 годов. В прошлом сезоне «Донбасс» стал обладателем серебряных медалей чемпионата УХЛ.



Напомним, что в сезонах 2013/13 и 2013/14 «Донбасс» выступал в КХЛ.