Кейт Яндл вышел на второе место по количеству проведённых матчей подряд

Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл в матче с «Каролиной Харрикейнз» провёл 915-й матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд, обошёл Гарри Ангера по этому показателю и вышел на чистое второе место.

Впереди располагается только рекордсмен Дуг Джарвис (964 матча в 1975-1987 годы).

Напомним, что 20 апреля рекордсмен НХЛ по количеству проведённых матчей форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло вошёл в топ-4 рейтинга, проведя 900-й матч подряд.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Яндл провёл 49 матчей и набрал 23 очка: забросил три шайбы и отдал 20 результативных передач.

После 49 игр «Флорида» занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, отставая от «Каролины» на одно очко. Правда, у «Харрикейнз» сыграно на две встречи меньше.