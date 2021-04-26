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Полиция возбудила уголовное дело после избиения экс-форварда системы ЦСКА Антипова

Полиция возбудила уголовное дело после избиения экс-форварда системы ЦСКА Антипова
Хоккей / МХЛ 0
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Полиция возбудила уголовное дело после избиения бывшего форварда системы ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — приводит слова собеседника агентства ТАСС.

Напомним, на хоккеиста напали трое неизвестных. Он смог рассмотреть лицо одного из злоумышленников. По его словам, он узнал нападавшего — им был Александр Паль. Причастность актёра к преступлению проверяется.

У пострадавшего спортсмена медики диагностировали тяжёлые травмы головы и челюсти.

25-летний Антипов выступал за североамериканские клубы «Валенсия Флайерз», «Дес Мойнс» и «Рио Гранде», в России – за «Мечел» (Челябинск) и «Красную Армию» в МХЛ, за чеховскую «Звезду» в ВХЛ, а также за юниорские команды ЦСКА. В 2012 году был выбран на драфте новокузнецким «Металлургом», но за клуб не сыграл. С 2016 года не выступал за профессиональные команды.

Актёр Александр Паль избил экс-хоккеиста молодёжного состава ЦСКА
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