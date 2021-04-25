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Актёр Александр Паль избил экс-хоккеиста молодёжного состава ЦСКА

Актёр Александр Паль избил экс-хоккеиста молодёжного состава ЦСКА
Хоккей / МХЛ 0
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Известный актёр Александр Паль с двумя друзьями избил в Москве экс-хоккеиста Кевина Антипова.

Об этом сообщает телеграм-канал 112. У пострадавшего спортсмена медики диагностировали тяжёлые травмы головы и челюсти.

32-летний актёр в настоящий момент задержан. Со слов Антипова, Паль мог быть пьян или находиться под действием наркотических веществ, так как вёл себя неадекватно.

Как добавляет телеграм-канал Baza, потасовка началась после празднования дня рождения одного из знакомых Антипова. Кевин уже собирался домой и вызвал такси, когда к нему неожиданно подошли трое молодых людей, в одном из которых он узнал известного актёра Паля. После избиения все трое нападавших скрылись с места происшествия на машине.

25-летний Антипов выступал за североамериканские клубы «Валенсия Флайерз», «Дес Мойнс» и «Рио Гранде», в России – за «Мечел» (Челябинск) и «Красную Армию» в МХЛ, за чеховскую «Звезду» в ВХЛ, а также за юниорские команды ЦСКА. В 2012 году был выбран на драфте новокузнецким «Металлургом», но за клуб не сыграл. С 2016 года не выступал за профессиональные команды.

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