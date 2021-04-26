Расписание первого игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года
В ночь с 26 на 27 апреля стартует юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи начнутся в 0:00 мск.
Расписание первого игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:
Группа A
00:00 мск
Беларусь U18 — Швеция U18
04:00 мск
Латвия U18 — Швейцария U18
Группа B
00:00 мск
Чехия U18 — Германия U18
04:00 мск
Россия U18 — США U18
Юниорский чемпионат мира — 2021 начнётся 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков станет капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.
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