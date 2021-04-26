Расписание первого игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года

В ночь с 26 на 27 апреля стартует юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи начнутся в 0:00 мск.

Расписание первого игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:

Группа A



00:00 мск

Беларусь U18 — Швеция U18

04:00 мск

Латвия U18 — Швейцария U18

Группа B

00:00 мск

Чехия U18 — Германия U18

04:00 мск

Россия U18 — США U18

Юниорский чемпионат мира — 2021 начнётся 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.

Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков станет капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.