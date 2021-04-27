Ковальчук поздравил Грубеца с «сухарём», Буше исполнил шедевр. Фото победы «Авангарда»

26 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене» проходил пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

На 25-й минуте «Авангард» убежал в контратаку: Кирилл Семёнов отдал передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который открыл счёт в матче. На 35-й минуте Рид Буше убежал в контратаку и забросил шайбу в меньшинстве.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА рассказал, что команда играет за омских болельщиков.



«Думаю, что то, как мы играем — это и есть подтверждение тому, что мы готовы побеждать. В плей-офф мы уже попадали в затруднительные ситуации, но выходили из них, и я уверен в самоотверженности и самоотдаче своих парней. Взгляните на наш лазарет — он переполнен. Но ребята выходят и отлично делают свою работу. Мы знаем, что мы играем за омских болельщиков, знаем, что люди смотрят хоккей очень поздно, и мы с гордостью представляем наш клуб и огромный регион.



Стась сейчас не с командой, и если он выйдет в следующем матче, то я буду сильно удивлён», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.