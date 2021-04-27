Ковальчук поздравил Грубеца с «сухарём», Буше исполнил шедевр. Фото победы «Авангарда»

26 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене» проходил пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
На 25-й минуте «Авангард» убежал в контратаку: Кирилл Семёнов отдал передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который открыл счёт в матче. На 35-й минуте Рид Буше убежал в контратаку и забросил шайбу в меньшинстве.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА рассказал, что команда играет за омских болельщиков.
«Думаю, что то, как мы играем — это и есть подтверждение тому, что мы готовы побеждать. В плей-офф мы уже попадали в затруднительные ситуации, но выходили из них, и я уверен в самоотверженности и самоотдаче своих парней. Взгляните на наш лазарет — он переполнен. Но ребята выходят и отлично делают свою работу. Мы знаем, что мы играем за омских болельщиков, знаем, что люди смотрят хоккей очень поздно, и мы с гордостью представляем наш клуб и огромный регион.
Стась сейчас не с командой, и если он выйдет в следующем матче, то я буду сильно удивлён», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 27 апреля 2021
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
08:14
-
08:13
-
07:58
-
07:55
-
07:54
-
07:50
-
07:38
-
07:31
-
07:20
-
07:10
-
06:56
-
06:50
-
06:28
-
06:18
-
06:11
-
05:30
-
05:22
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:27
-
04:21
-
03:22
-
02:53
-
02:42
-
02:33
-
02:26
-
02:14