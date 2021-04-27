Плющев: американцы могут отпускать какие угодно шутки. Наши ребята — молодцы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу юниорской сборной России в стартовом матче ЮЧМ-2021 со сборной США (7:6 ОТ).
«Такие камбэки случаются. Наши ребята молодцы, верили в себя до конца и упорно шли к победе. Они реализовали свои моменты, которые имели.
В таких матчах во главе угла всегда стоит психология. Большой вопрос именно в этом, потому что ребята очень молодые. У меня в практике были подобные матчи, тоже с американцами. Мы вели с огромным преимуществом, а они сравняли. Было очень сложно потом победить и выйти вперёд. Сначала одни дают уверенность другим раньше, чем нужно, а потом не могут это исправить. Такие камбэки встречаются не только у молодых команд, но и на взрослых соревнованиях такое тоже случается.
Такая победа даст серьёзный толчок нашей команде. Стартовать с такой победы над американцами, которые одни из фаворитов, — даёт определённое психологическое преимущество.
Американцы могут отпускать какие угодно шутки, как я понимаю, они вспомнили МЧМ. В жизни может быть всё, но впереди у нас все основные матчи, а там не самые слабые соперники», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 27 апреля 2021
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