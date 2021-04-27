Turner Sports купила права на трансляции матчей. Теперь у НХЛ два телевизионных партнёра

Turner Sports приобрела второй пакет телевизионных прав на показ матчей Национальной хоккейной лиги, начиная с сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт НХЛ. Контракт подписан до конца сезона-2027/2028.
Напомним, ранее права на показ матчей НХЛ приобрел ESPN. Таким образом, у лиги будет два телевизионных партнёра в США впервые с сезона-1998/1999.
В рамках соглашения Turner Sports будет ежегодно транслировать «Зимнюю классику», финалы Кубка Стэнли в 2023, 2025 и 2027 годах, одну финальную серию конференций в каждом сезоне, половину первых двух раундов плей-офф, а также 72 матча регулярного чемпионата за сезон.
Несколько дней назад компания NBC, которая транслировала матчи НХЛ с сезона-2005/2006, отказалась принимать участие в торгах второго телевизионного пакета.
- 27 апреля 2021
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