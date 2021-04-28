Вратарь юниорской сборной России Иванов совершил 52 сейва в матче с финнами

Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021 (U-18) между сборными Финляндии и России. Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам – 4:3.

17-летний вратарь юниорской сборной России Сергей Иванов отразил в этой встрече 52 броска из 56. Для голкипера системы санкт-петербургского СКА эта игра стала дебютной на турнире.

Напомним, что в дебютной игре на ЮЧМ-2021 российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Для Финляндии эта встреча стала дебютной на турнире.



Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.