Вратарь юниорской сборной России Иванов совершил 52 сейва в матче с финнами

Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021 (U-18) между сборными Финляндии и России. Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам – 4:3.
17-летний вратарь юниорской сборной России Сергей Иванов отразил в этой встрече 52 броска из 56. Для голкипера системы санкт-петербургского СКА эта игра стала дебютной на турнире.
Напомним, что в дебютной игре на ЮЧМ-2021 российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Для Финляндии эта встреча стала дебютной на турнире.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 28 апреля 2021
-
03:29
-
03:27
-
03:23
-
03:04
-
02:52
-
02:47
-
02:30
-
01:51
-
01:39
-
01:20
- 27 апреля 2021
-
23:19
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:01
-
21:50
-
21:23
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:10
-
19:44
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
18:23
-
18:19
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37