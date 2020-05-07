«СКА, Питер, команда под сборную. Никакого давления на меня не было, давно хотели сюда»

Известия о том, что питерский СКА продолжает привлекать в свою систему лучших молодых хоккеистов со всей страны, вызвали большой резонанс у болельщиков. Переход в СКА 16-летнего голкипера «Магнитки» и обладателя золота юниорских Олимпийских игр Сергея Иванова стал одним из самых обсуждаемых, не в последнюю очередь из-за реакции уральского клуба. О том, как осуществлялся этот переход, рассказал сам вратарь.

Русский талант Мичков мог уехать поближе к НХЛ, но выбрал СКА. Чем Питер лучше Америки? Возможно, главный трансфер этого межсезонья СКА совершил, вложив деньги в 15-летнего хоккеиста.

«Питер — новая ступень, «Магнитке» — большое спасибо»

— Ваш переход в СКА получился достаточно громким. Какие у вас впечатления после того, как всё случилось?

— На самом деле переход пока даже не чувствуется. Всё же случилось дистанционно, мы перешли как-то незаметно. Но эмоции только положительные. Сейчас всё будет зависеть только от меня. Нужно работать, совершенствоваться и со временем пробиваться в основу СКА.



— Вы наверняка читали, что сказал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью «Чемпионату». Он сказал, что заявление ваших родителей в комиссию по переходам появилось не на пустом месте, а «Магнитку» просто поставили перед фактом. Что скажете на это?

— Мы ещё в начале нынешнего сезона планировали переход в СКА. Нам звонили из Петербурга, приглашали. Мы хотели доиграть этот сезон, а потом принять окончательное решение. Но вмешалась ситуация с коронавирусом, и пришлось решать всё спонтанно. Это было только наше с родителями решение, мы давно хотели сюда переехать.



— А о «Магнитке» что можете сказать?

— Только хорошее, ни одного плохого слова не могу сказать. «Магнитка» стала для меня вторым домом. Сначала Тюмень, сейчас Магнитогорск. Эти два города послужили мне своеобразными ступеньками на пути к самой главной цели. Я могу сказать «Металлургу» только большое спасибо за то, что они вложили в меня усилия. Большое спасибо тренерскому составу, всем парням и руководству хоккейной школы «Металлурга» за работу со мной.

в. Сергей Иванов

Сезон-2019/2020 провёл в «Металлурге» (20 матчей, 96,4% отражённых бросков).

Обладатель золотой медали зимних юношеских Олимпийских игр — 2020 в составе сборной России (4 матча, 3 пропущенных гола, 1,09 шайбы за игру, 94% отражённых бросков).

— Давление на вас какое-то оказывали?

— Нет-нет, какое давление? Это было только наше решение. Мы его сами приняли, решили, что там нам будет лучше.



— Санкт-Петербург привлёк вас именно с хоккейной точки зрения? Или общая атмосфера города тоже повлияла?

— Повлияли все аспекты. Конечно, хоккейная сторона была важна. Мы считаем, что в плане моего развития это правильный выбор. СКА, Питер, команда под сборную. Клубная система постоянно обновляется. Ну и город сам, конечно, тоже имел значение. Питер — сами понимаете.

Фрагменты финала юношеской Олимпиады-2020 Россия — США можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.

«Отговаривать уже поздно»

— Вы в СКА теперь будете постоянно на глазах у главного тренера юношеской сборной России Владимира Филатова.

— Так я и так вроде бы и до этого на глазах у него был (смеётся). Но, получается, да. Филатов тоже базируется в Питере. В какой-то степени это тоже повлияло на решение о переходе.



— СКА — солидная организация с большим количеством команд в своей системе и большими амбициями. Не было опасения, что не сможете проявить себя, что не выдержите конкуренции, что рановато?

— Я даже не знаю… Я почувствовал, что нужно ехать, что в новой команде получу новый, более обширный опыт. Это будет новая ступень для меня, для моего развития. Я понял, что это шанс, за который нужно цепляться, потому что это возможность подняться ещё дальше.

СКА — не первый клуб КХЛ, скупающий русских юниоров. Но в Питере действуют особенно дерзко Забирают только лучших. Хотя и не нарушают общих правил игры.

— С партнёрами по золотой сборной на юношеских Олимпийских играх разговаривали по поводу своего перехода?

— Конечно, со всеми переписываюсь. Все поздравляли, кое-кто прикалывался. Из «Магнитки», из других команд. В основном пока поздравляли.



— Не отговаривали?

— Нет. Что уж отговаривать-то, поздно (улыбается).

— Как вы справляетесь с самоизоляцией, как тренируетесь? У многих игроков здесь есть известные трудности, а для молодого хоккеиста это тем более сложно.

— У меня в этом плане вообще всё здорово. Я успел вырваться из Магнитки и приехать в деревню в Пермский край, у меня здесь бабушка с дедушкой живут. Здесь даже не знают ни о каком вирусе! Я работаю дистанционно с тренерами, из сборной тоже присылают планы занятий. Так что работаем нормально, готовлюсь. Даже в футбол ходим играть!



— С местными?

— Да, с пацанами. Практически деревня на деревню.



— Удаётся выиграть?

— Конечно. Не всегда получается, но в большинстве случаев. Мы же поддаёмся иногда.



— Когда планируете возвращаться на лёд?

— Как только всё закончится. Я хотел уже в июле попасть в Питер на сборы, но если карантин продлят, то получится, наверное, только ближе к осени туда приехать.